İzmir Foça Açıklarında 3.7 Büyüklüğünde Deprem

İzmir Foça Açıklarında 3.7 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde, İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.93 kilometre olarak bildirildi. Kısa süreli tedirginliğe sebep olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

1) İZMİR FOÇA AÇIKLARINDA 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi'nde, İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; Ege Denizi İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Foça ilçesi açıklarındaki depremin derinliği 9,93 kilometre olarak açıklandı. Foça ilçesinde hissedilen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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