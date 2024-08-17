İzmir'deki yangın felaketinde 3'üncü gün; acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı (2)

'6 AKTİF YANGIN VAR'

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir'deki yangına ilişkin incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlediği basın açıklamasıyla Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Ülkede 72 yangının olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Şu an itibariyle bunlardan 69 adedi kontrol altına alınmış durumda. Bir önceki günden olan 3 tane ile dün çıkan 3 tane halihazırda 6 tane aktif yangın var. Dünden olan Aydın, Didim ve İzmir Ödemiş'teki yangının kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum. Aktif olan yangınlardan Bolu Göynük yangınının enerjisi düşürüldü. Arazi yapısının çok sarp, dik yamaç ve kanyonlar olması nedeniyle hava araçları ve kara ekipleri müdahaleyi zorlukla yürütüyor. Burada şu an rüzgarın olmaması iyi bir şey. Ancak çok kesik bir duman var. Görüş alanını düşürüyor. Bir süre böyle devam edecek ve arkadaşlar söndürerek, soğutarak devam edecekler" dedi.

'İZMİR'DE ŞEHRİ İLGİLENDİREN HERHANGİ BİR HUSUS KALMADI'

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2'nci yangın Karabük Ovacık'taydı ve enerjisi düşürülmüş vaziyette. Arkadaşlar yine hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına devam edecekler. 3'üncü yangın içinde bulunduğumuz şu anda İzmir Yamanlar alanında, yangının enerjisi düştü. Sancaklı köyü yakınında yine dik vadiler ve özellikle sarp alan var. Bu nedenle o alanlara hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız gece boyunca, arkadaki yamaç ve öbür tarafa doğru müdahaleleri yaptılar. Şu anda orada müdahale devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Yalnız bir duman görüyorsunuz ve küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü büyükşehir belediyesinin çöp aktarma tesisi. Halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. İzmir Yamanlar için komple etkilenen alan yaklaşık bin 600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarının da hasar gördüğünü arkadaşlarımız açıklayacaklar. 2 uçak ve 11 helikopter bahsetmiş olduğumuz tek bir hat halinde gelen yerlere müdahale etmeye devam ediyorlar."

'ARKADAŞLARIMIZIN YOĞUN MÜCADELESİ VAR'

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangının enerjisinin düştüğünü belirten Bakan Yumaklı, "Gün içerisinde, güzel bir haber verebileceğiz. Aydın Bozdoğanlar inanılmaz bir rüzgar şiddetiyle başladı ve çok kısa zamanda yayıldı. Arkadaşlarımız müdahale etmiş olmasına rağmen onları da aşarak gitti. Gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla müdahale ettiler ve yangının yayılma ile alakalı gidiş yönünü tuttular. Ayrıca nem bilindiği gibi yüzde 30'ların altına düştüğü zaman en büyük tehlikeyi arz ediyor. Burada yüzde 9-8'lere inmişti. Şimdi geriye doğru kapata kapata gidiyorlar. Ancak yangın yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında halihazırda bir güçlük var. Yangın kendisini tekrar kuvvetlendirmek istiyor. Burada da arkadaşlarımızın yoğun mücadelesi var. Buradan sonra Aydın'a geçeceğim. Herhangi bir yerleşim yeri tehdidi ya da bir ekosistemin içerisindeki canlıların maalesef ki etkilenmesinin dışında herhangi bir can kaybımız yok. İzmir'de bu bahsetmiş olduğumuz soğutma çalışmaları devam edecek. Biraz süre alabilir. Ancak dediğim gibi yangın anlamında ya da tehdit oluşturacak çok olağanüstü meteorolojik oluşum olmadığı sürece herhangi bir husus yok" diye konuştu.

'ULUSLARARASI ÇAĞRIYI GEREKTİRECEK HERHANGİ BİR HUSUSUMUZ YOK'

"Öyle bir hale geldik ki belli bir seviyedeki yangınları söylemiyorum" diyen Bakan Yumaklı, "Gece 3 ya da 4 farklı yerlerden ihbar geldi. Arkadaşlar onlara müdahale ettiler. Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu durum enteresan, insan ülkesinde bunu niye yapar? Anlayabilmiş değiliz. Uluslararası çağrılar var. Hep söylüyoruz; uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok. Bu panik oluşturmak için yapılıyor. İlgili arkadaşlarımın ve valiliklerin açıklamalarını baz alın. Başka tarihler, ülkeler, şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis ediliyor. Tüm bunlara 'organize kötülük' demekten başka aklıma bir şey gelmiyor. Vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KISA BİR ZAMANDA GÖZALTI İŞLEMİ OLACAK'

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız. Burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Lütfen bizler de gerekli hassasiyeti gösterelim. Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor. Gece-gündüz demeden bu tür durumlar oluştuğunda müdahale edecekler. Burada 4 gündür uyumayan arkadaşlarımız var. Yangına sebep olanlarla ilgili ciddi bir aşama kaydettiler. Bu kişilerle ilgili çok kısa bir zamanda gözaltı işlemi olacak."

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,