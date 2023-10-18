İzmir'deki kazılarda 7 bin 700 yıllık 'sap düzeltici' bulundu

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, sığır şekli verilmiş 7 bin 700 yıllık 'sap düzeltici' bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "Bunu özel kılan hem işlevsel bir nesle hem de aynı zamanda hayvan biçiminde yapılmış bir eser" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki bu yılki çalışmalarda 7 bin 700 yıllık üç insan figürünün ardından sığıra benzetilmiş 7 bin 700 yıllık, ahşaba yuvarlak şekil vermek için kullanılan 'sap düzeltici' bulundu.

'HEM İŞLEV HEM SEMBOLİZM BİR ARAYA GETİRİLMİŞ'

Ulucak Höyüğü'nün İzmir'in ilk yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çevik, "Ulucak, Batı Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden birisi. Burada günümüzden 8 bin yıl öncesinde kil objelerin artığını görüyoruz. Bu buluntumuz, aslında kil malzemeden yapılmış eşsiz bir eser. Sap düzeltici ile ahşabı sürterek yuvarlak hale getirilmesi sağlanıyor ya da kemik iğnelerinin de yine sürterek pürüzsüz hale getirilmesi sağlıyor. İşlevsel olarak sap düzeltici. Bunu özel kılan hem işlevsel bir nesne hem de aynı zamanda hayvan biçiminde yapılmış bir eser. Büyükbaş hayvana benzetilmiş, kuyruk bölümünü görebiliyoruz. Sığır biçiminde şekillendirildiğini görüyoruz. Hem işlev hem sembolizm bir araya getirilmiş. 7 bin 700 yıl öncesine dayanıyor" diye konuştu.