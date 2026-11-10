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İzmir'deki fabrika patlamasında ölen işçi Özcan Efe Manisa'da toprağa verildi

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İzmir'deki fabrika patlamasında ölen işçi Özcan Efe Manisa'da toprağa verildi
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İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren işçi Özcan Efe'nin cenazesi Manisa'da toprağa verildi. Şehzadeler ilçesinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Asri Mezarlığı'na defnedilen Efe'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Özcan Efe'nin cenazesi Manisa'da toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Efe'nin (42) cenazesi, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki Yusuf Sedat Altuntaş Camisi'ne getirildi.

Efe'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Efe'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine katılan çocukluk arkadaşı Sami Akar, Efe'nin çok dürüst ve temiz bir insan olduğunu söyledi.

Akar, Efe'nin fabrikadaki iş şartlarının ağır olması nedeniyle zaman zaman yakındığını belirterek, "Paraya ihtiyacı olduğu için, maaşının piyasadaki şartlara göre biraz daha iyi olmasından kaynaklı orada çalışmayı tercih etti. 1 hafta önce ağabeyine 'İş çok ağır, ben yapamıyorum, işi bırakacağım' demiş. Biraz daha idare edip oradan gelecek tazminatla Menemen'de küçük bir ev almak istiyordu. Nasip olmadı, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA
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