İzmir'deki Cinayet Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen yıl Mehmet Akgül'ün, kamyonetinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin karısı ve 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktulün tutuklu sanık eşi A. Akgül (43) ile sanıklar R.K. (35) ve G.U. (45) katıldı, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan A. Akgül, geçim sıkıntısı yaşadığı eşiyle uzun süredir ayrı olduklarını söyledi.

Sanık R.K. ile sevgili olduklarını belirten Akgül, "Eşimin bu şekilde ölmesini asla istemiyordum. Oğlum babasız ve annesiz kaldı. Boşanmayı ben istiyordum ancak o istemiyordu." dedi.

Mahkeme başkanının, "Kim öldürdü" sorusuna karşılık Akgül, "Bu sorunun muhatabı ben değilim, ben öldürmedim. R.K. ile G.U. arasında ne konuşuldu bilmiyorum, plan yapıp yapmadıklarını da bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, olaydan sonra R.K. ile iletişimi neden kestiği sorusuna ise "R.K. ile eşimin öldürülmesinden sonra konuşmadım. Olaydan birkaç ay önce bize, 'size eziyet eden bu adamı öldüreceğim' sözü aklıma geldi. Ondan dolayı konuşmadım." yanıtını verdi.

A. Akgül, mahkeme başkanının R.K'nin kendisine gönderdiği "Bu gece de Mehmet'i takipteyiz" yönündeki mesajı sorması üzerine sessiz kaldı.

Sanık G.U. da sanık Akgül ile 2 yıl önce Kemalpaşa'da R.K'nin sevgilisi olarak tanıştığını kaydetti. Maktul Mehmet Akgül ile bir işten dolayı anlaşmazlık yaşandığını kendisine anlattıklarını ifade eden G.U, "A. Akgül, maktulün eşi olduğunu söylememişti. Akgül'ün sattığı malları kendisinin hesabına alarak hırsızlık yaptıklarını söyledi." dedi.

Olayın yaşandığı gün maktul Akgül ile konuşmak için yanına gittiğini aktaran G.U, "Maktule A. Akgül hakkında konuşacağımı söyledim. O da bana 'karımla ilgili ne konuşacaksın' deyip küfretti, camı kapattı. Ben de oradan ayrıldım, kendisi araçtan inmedi." diye konuştu.

R.K. ise G.U'yu 3 yıl önce işe aldığını, hiçbir zaman "öldüreceğim" demediğini savunarak, sanık Akgül'ün evli olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Öldürülen Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül ise "R.K'yi kardeşime öğretmen diye tanıtmışlar. Kardeşim bana öğretmene para yetiştiremediklerini söylüyordu. Tüm bu cinayeti Akgül organize etti, kardeşimi öldürdüler." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akgül ile sanık A. Akgül'ün oğlu U. Akgül (17) de tanık olarak dinlendi. Annesinin R.K. ile ilişkisi bulunduğunu ve babasından ayrılmak istediğini ifade eden U.A, mahkeme başkanının "Bu durumu babana söyledin mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. U.A, neden söylemediğine ilişkin soruyu ise cevaplamadı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ara kararın ardından maktul Akgül'ün yakınları, sanıklara bağırdı. Bu sırada bir kişi, sanıklara cep telefonu fırlattı. Kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yaşananlardan sonra mahkeme başkanı, öldürülen Mehmet Akgül'ün yakınlarının bir sonraki duruşmaya alınmayacağını belirtti.

Olay

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Nisan'da Postacılar Mahallesi'nde, park halindeki kamyonette Mehmet Akgül'ü yaralı halde görenler, sağlık ve polis ekibine haber vermiş, ayakkabı toptancılığı yaptığı belirlenen Akgül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliler R.K. (35) ve G.U. (45) yakalanmıştı.

Mehmet Akgül'ün karısı ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı R.K'nin eşini öldürtmek için G.U. ile anlaştığını söylediği öğrenilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık A. Akgül hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık R.K. ile G.U. hakkında ise ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.