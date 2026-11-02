İzmir'de yağmurun ardından sis etkili olurken Meteoroloji sağanak uyarısı yaptı

İzmir'de yağmurun ardından sis etkili olurken Meteoroloji sağanak uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de yağmurun ardından kentte sis etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kent merkezi ve ilçeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı; dün öğle saatlerinde başlayan hafif yağmur bugün de sürdü.
İZMİR'de yağan yağmurun ardından kentte sis etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kent merkezi ve ilçeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Dün öğle saatlerinde kentte hafif yağmur başladı. Yağmur, bugün de etkisini sürdürdü. Ayrıca bugün öğleden sonra kentte sis tabakası da meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı