İzmir'de uyuşturucuyla mücadelede kapsamlı yol haritası panelde anlatıldı

Güncelleme:
İzmir'de, uyuşturucuyla mücadelede soruşturma, denetimli serbestlik, tedavi ve farkındalık süreçlerinin ele alındığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosunun çalışmalarının paylaşıldığı panel düzenlendi.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen panelde "uyuşturucuyla mücadelede yeni nesil yöntemler", "iş yerinin denetim ve ihbar yükümlülüğü", "uyuşturucu suçları soruşturmalarında izlenecek yöntemler" başlıklı sunumlar yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uyuşturucuyla mücadelenin aynı zamanda birçok farklı suçla mücadeleyi de kapsadığını söyledi. Uyuşturucu kullanımının yalnızca bireyi değil, toplumu da derinden etkilediğini belirten Yeldan, gençlerin devlet ve millete emanet olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu tacirlerinin özellikle sosyal medyayı yoğun şekilde kullandığını aktaran Yeldan, "Her kullanıcı ileride bir satıcı adayı oluyor. Mücadeleyi sadece sahada değil, siber alemde de yürütmek zorundayız. Zehir tacirleri sürekli yeni yöntemler geliştiriyor. Özellikle sosyal medyayı yoğun şekilde kullanıyor. Bu nedenle mücadelenin sadece sahada değil, dijital ortamda da sürdüreceğiz." dedi.

İzmir'in uyuşturucuyla mücadelede birçok uygulamayı hayata geçiren illerin başında geldiği bilgisini paylaşan Yeldan, kullanım suçunun tespit edilmesinin ardından soruşturma süreçlerinin yanı sıra tedavi aşamalarının da başlatıldığını kaydetti. Ele geçirilen her uyuşturucunun mutlaka bir kaynağı ve hedefi olduğunu belirten Yeldan, şöyle devam etti:

"İzmir'de uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız. Bu kapsamda hem denetimli serbestlik hem farkındalık aşamasında hem de yargılama aşamasında tüm paydaşlarla iş birliğiyle iletişime önem veriyoruz. Biz bu işi sahiplenmiş durumdayız ve hep beraber İzmir'imizin uyuşturucu açısından yaygınlaşmanın ve uyuşturucunun kolay ulaşılabilir olmadığını göstermek istiyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın uyuşturucudan uzak sağlıklı bir şekilde güvenle yaşamlarını temin etmek üzere hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Gültekin Topsakal da uyuşturucu suçlarına yönelik özel bir soruşturma bürosu oluşturulduğunu, büroda 1 başsavcıvekili ve 9 cumhuriyet savcısının görev yaptığını söyledi. Topsakal, 2025 yılında 42 bin 640 uyuşturucu suçundan soruşturma başlatıldığına, ele geçirilen uyuşturucu miktarında ise geçen yıla göre yüzde 1263'e varan artış yaşandığına dikkati çekti.

Bağımlılık ile Savaşan Aileler Derneği Başkanı Nejla Sivaşan da oğlunun arkadaşları yüzünden uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtti. Oğlunun kendisine, "Ben kurtulamıyorum, benden vazgeç" dediğini aktaran Sivaşan, "'Sen olsan benden vazgeçer misin?' dedim. Çünkü hiçbir anne evladını uyuşturucuya kurban vermek istemez. Bugün bir savaş olsa ilk önce ben giderim, evlatlarımla beraber şehit olurum. Ben yaşarsam 'şehit anasıyım' diye gezerim ama evladımı uyuşturucuya vermeyeceğim diye yemin ettim." diye konuştu.

Panelin sonunda Sivaşan, uyuşturucuyla mücadeledeki katkılarından dolayı Yeldan'a plaket verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
