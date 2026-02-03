İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen C.Ç'nin evine düzenledikleri baskında 468 gram esrar ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de bir eve yapılan baskında 468 gram esrar ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen C.Ç'nin Gaziemir ilçesindeki evine baskın düzenledi.
Aramalarda 468 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel