İzmir'de 1085 adet ecza hap ele geçirildi; 2 tutuklama

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1085 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalar kapsamında dün akşam saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada, 20 kutu içerisinde toplam 1085 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, araçta bulunan S.B. (21) ve O.T. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerden S.B.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satmak', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından; O.T.'nin ise motosiklet hırsızlığı suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı