Haberler

İzmir'de 2 bin 550 sentetik hap ele geçirildi; 1 gözaltı

İzmir'de 2 bin 550 sentetik hap ele geçirildi; 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziemir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 550 adet sentetik ecza hap ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda 2 bin 550 adet sentetik ecza hap ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu sattığı belirlenen Ö.Ş.'nin Emrez Mahallesi'ndeki evine bu sabah operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 51 kutu içerisinde 2 bin 550 adet sentetik ecza hap ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle