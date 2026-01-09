Haberler

İzmir'de bir evde 2 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziemir ilçesinde bir evde gerçekleştirilen baskında 2 bin 550 uyuşturucu hap ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde evinde 2 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ö.Ş'nin Emrez Mahallesi'ndeki evine baskın gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada 51 kutuda 2 bin 550 uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
