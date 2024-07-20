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Yolcu treni otomobile çarptı, hastane yolundaki aile feci şekilde can verdi

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İzmir'de TCDD'ye ait yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı. Feci kaza sonucu, sürücü Mehmet Akkurt ile eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt can verdi. Ailenin, Emine Akkurt'un tedavisi için hastaneye doğru gittikleri öğrenildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, 52 yaşındaki Mehmet Akkurt'un kullandığı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yolcu treni otomobile çarptı! Hastaneye giden aile feci şekilde can verdi

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE GİDİYORLARDI

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Mehmet Akkurt ile 47 yaşındaki eşi Bediha ve 73 yaşındaki annesi Emine Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler işlemlerin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yanıkköy Mahallesi'nde yaşayan ailenin, Emine Akkurt'un tedavisi için hastaneye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Yolcu treni otomobile çarptı! Hastaneye giden aile feci şekilde can verdi

Yolcu treni otomobile çarptı! Hastaneye giden aile feci şekilde can verdi

Kaynak: AA / Güncel

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