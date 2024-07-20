Yolcu treni otomobile çarptı, hastane yolundaki aile feci şekilde can verdi

İzmir'in Menemen ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, 52 yaşındaki Mehmet Akkurt'un kullandığı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE GİDİYORLARDI

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Mehmet Akkurt ile 47 yaşındaki eşi Bediha ve 73 yaşındaki annesi Emine Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler işlemlerin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yanıkköy Mahallesi'nde yaşayan ailenin, Emine Akkurt'un tedavisi için hastaneye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.