İzmir'de Toplu Ulaşım Kurumları Kurban Bayramı'nda Ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, 4 günlük Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. ESHOT, mezarlıklar için de özel otobüs seferleri yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, 4 günlük Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. ESHOT, mezarlıklar için de özel otobüs seferleri yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, 4 günlük Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

OTOBÜS SEFERLERİ

ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, kamu personelinin idari izinli sayılacağı 26 ve 27 Haziran tarihlerinde Cumartesi sefer programına göre çalışacak. Bayram günlerinde ise pazar çalışma programı uygulanacak. Otobüsler, arife günü ile bayramın ilk üç gününde tüm kabristanlara ek seferler yapacak.

Yaz sezonu ile birlikte Urla, Seferihisar, Foça, Gümüldür, Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçelerine yönelik yolcu artışı dikkate alınarak, bu bölgelere çalışan hatlara takviyeler de ayrıca yapılacak.

ESHOT'un Baykuş Seferleri de Gaziemir, Çiğli, Bornova, Buca ve Narlıdere ilçelerinden Konak'a olacak şekilde haftanın her günü gece yarısından sabaha kadar devam edecek.

METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ

İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı'nda seferler, bayram boyunca 06.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir gerçekleştirilecek. Karşıyaka Tramvayı'nda ise 06.00-07.00 diliminde 15 dakikada bir; 07.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak. İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı'nda, cuma ve cumartesi geceleri sabah 05.00'e kadar Baykuş Seferleri de devam edecek. Karşıyaka Tramvayı'nda Baykuş Seferleri ise 01.20 itibariyle son bulacak.

İZDENİZ SEFERLERİ

İZDENİZ'de Arife günü ve bayram boyunca hafta sonu tarifesi uygulanacak. Yolcu yoğunluğuna göre ek seferler hızla devreye alınacak. 27 Haziran-1 Temmuz günleri arasında Karşıyaka ve Alsancak iskeleleri arasında 23.45-01.20 saatleri arasında Baykuş seferleri de yapılacak. 29 Haziran-2 Temmuz günleri arasında Karşıyaka ve Konak iskelelerinden Foça, Mordoğan ve Urla'ya yaz seferleri de devam edecek.

MİDİLLİ SEFERLERİ

İZDENİZ'in Alsancak Limanı çıkışlı Midilli seferleri de 27, 29 ve 30 Haziran tarihlerinde Kurban Bayramı'na özel olarak yapılacak.