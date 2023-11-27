İzmir'de terör operasyonu: 8 gözaltı

İZMİR'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.