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Tire'de tarım işçisi minibüsü kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Tire'de tarım işçisi minibüsü kazası: 1 ölü, 8 yaralı
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İzmir'in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Sürücünün freni tutmaması nedeniyle kaza yaptığı öne sürüldü.

İzmir'in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yol kenarındaki toprak yamaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim A'nın yönetimindeki 35 ADZ 275 plakalı minibüs, Eğridere Mahallesi'nde Pekmezdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İbrahim A. ile minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tire, Ödemiş ve Selçuk'taki hastanelere kaldırıldı.

Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Kerime Özen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Kübra Ç. ve Sahibe K'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın, minibüsün freni tutmaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

Kaynak: AA
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