İzmir'de öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde öldürülen taksi şoförü Deniz Örer ile katil zanlısının araç içi görüntülerine ulaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Örer'i (52) tabancayla öldüren Doğuş Meşe (24) hakkında yürütülen soruşturmada taksideki araç içi kamerasınca kaydedilen görüntüler soruşturma dosyasına eklendi.

Görüntülerde, Örer'in 9 Mart saat 22.19'da Gaziosmanpaşa Caddesi'nde katil zanlısını aracına aldığı, şüphelinin olayın yaşandığı 1307 Sokak'ı işaret ederek "Bavulum var onu alacağım, sonra Karşıyaka'ya gideceğiz." dediği duyuluyor.

Meşe'nin, yolu tarif ettiği Örer'e, daha sonra bavulunu alması için beklemesini söylediği ve araçtan indiği görülüyor.

Taraflar arasındaki diyaloğun ardından zanlının silahla ateş ettiği Örer'i araçtan indirerek taksiyi gasbetmesi, bir süre sonra F.A. isimli kadını araca alması ile polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri araç içi kamerasınca kaydedildi.

Olay

Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bırakarak taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.