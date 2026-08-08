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Buca'da sünger deposunda yangın

Buca'da sünger deposunda yangın
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İZMİR'in Buca ilçesinde bir sünger deposunda yangın çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde bir sünger deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Seyhan Mahallesi 644 Sokak'taki bir sünger deposunda saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis bölgede çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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