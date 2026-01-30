Haberler

İzmir'in 4 ilçesinde su kesintisi saat 05.00'e kadar sürecek

Güncelleme:
İzmir'deki Tahtalı Barajı'nda yoğun yağışlar sonucu çamurlu su oluşması nedeniyle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde su kesintisi uygulandı. Kesintinin saat 05.00'te sona ereceği bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesinin yakın zamana kadar yüzde 0,14'e düştüğü, bu nedenle baraj tabanının toprak zemin olarak kaldığı belirtildi.

Açıklamada, dün kısa sürede metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düşmesi sonucu uzun süredir akmayan derelerden baraja yüksek debide çamurlu su taşındığı, bu durumun da baraj tabanındaki toprağı hareketlendirerek sudaki çamur oranını artırdığı kaydedildi.

Suyun bulanıklık seviyesinin yükselmesi nedeniyle hızlı arıtmanın mümkün olmadığı aktarılan açıklamada, musluklardan çamurlu su akmaması için içme suyunun dinlendirilmesi ve arıtma sürecinin tamamlanmasının gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde gündüz saatlerinde başlatılan su kesintisinin, saat 05.00'e kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
