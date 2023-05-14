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İZMİR'DE SONA KALANLAR SANDIĞA KOŞARAK GELDİ

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İZMİR'de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, iki bölgede toplamda 9 bin 877 sandıkta oy kullanma işlemi sona erdi.

İZMİR'de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, iki bölgede toplamda 9 bin 877 sandıkta oy kullanma işlemi sona erdi. Oy kullanma işlemini son dakikaya bırakan vatandaşlar panik içerisinde okullara koştu.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde sandıkların kapanmasına sayılı dakikalar kala oylarını kullanmak isteyen bazı seçmenler oldu. İhracat işiyle uğraşan Çetin Cenk Çekiçkesen (26) oy kullanacağı okula koşarak yetiştiğini belirtip, "Kendi üşengeçliğimden oldu. Öğlen biraz uyuyayım dedim. Uyandığımda saat 16.30'du. Koşturak buraya geldim. Neyseki yetiştim. Hepimiz için hayırlı olsun. Daha güzel bir Türkiye'ye uyanırız inşallah" dedi.

TAKSİYLE YETİŞTİ

Anneler Günü nedeniyle çok sayıda telefon aldığını ve saatin kaç olduğunu fark etmediğini anlatan Zekiye Oğuz ise "Telefonlara takıldım. Anneler Günü olduğu için çok arayan, soran oldu. Taksiyle geldim. Son oy kullanan kişilerden biri oldum" dedi.

Leyla Söylemez de "Evden çıkamadım. Oy kullanmamak gibi bir niyetim yoktu. Evim çok yakın olduğu için geç geldim. Ben oyumu kullandım. Sonra sandığı kapattılar. O sandıkta en son oy kullanan ben oldum" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Lisesi Milletvekili İzmir Güncel Haberler

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