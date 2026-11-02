İzmir'de sis ve sağanak ulaşımı etkiledi, sürücülere dikkat uyarısı yapıldı

İzmir'de sis ve sağanak ulaşımı etkiledi, sürücülere dikkat uyarısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak gün içinde etkisini artırdı; Konak, Karabağlar, Bayraklı ve Bornova'da da sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda trafik ekipleri sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İzmir'de sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Konak, Karabağlar, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde de sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin düştüğü yollarda, trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA