İzmir'de sıcak hava bunaltıyor

İzmir'de sıcaklıklar 40 dereceyi geçerken, aşırı sıcaklar sokağa çıkanlara zor anlar yaşatıyor.

Ağustos ayı sıcaklık rekoru 43,1 derece olan kent merkezinde, öğle saatlerinde 40 dereceyi geçen sıcaklık nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Konak'ta güneşten korunmak isteyenler, şemsiye, yelpaze ve el vantilatörü kullanarak serinlemeye çalıştı. Dışarı çıkanlar, bunaltıcı sıcaktan dolayı parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka Çarşı ile Kordon'da kent sakinlerinin diğer günlere kıyasla daha az olduğu görüldü.

Döner ustası Ramazan Altun, mesleği nedeniyle sıcak havayı daha yoğun hissettiğini belirterek, "Kışın güzel oluyor ama yazın bayağı zor oluyor. Döner tezgahında sıcaklık 60 dereceyi buluyor. Buradaki iki döner ocağı yanıyor. Kolay değil, 2-3 yıldır bu işi yapıyorum." dedi.

Nisa Harputoğlu, sıcak havada dondurma yiyerek serinlediğini söyledi. Sıcağı sevdiğini belirten Emine Ünver ise "D vitamini olsun diye çıktım, sıcak bana tesir etmiyor. Şapka giyerim, şemsiye ve su yanıma alırım. Nerede gölgelik alan bulursam oraya otururum. Serinlerim, sonra yeniden yoluma giderim." diye konuştu.

Sıcaklığın şiddetinin normal olmadığını aktaran Nurhayat Çorapsız, "Konak'ımız, İzmir'imiz çok güzel. İzmir'de gezmek çok güzel. Sıcakta ağaç altlarına gideriz, bol bol su içeriz. Bu sıcaklık normal değil, Allah'a da dua ediyoruz. Allah, bu sınavı geçmeyi de bize nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı.

Yelpaze ile serinlemeye çalışan Mehtap Doğan ise bol bol su içtiğini, krem sürdüğünü, gözlük ve şapka takarak önlem aldığını söyledi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
