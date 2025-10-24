İzmir'de Sel Felaketi: 70 Yaşındaki Adam Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İzmir Valisi Süleyman Elban, Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Elban, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Foça'da Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı Bucak Deresi'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Elban, dün öğle saatlerinde ilçede 1,5 saat içerisinde metrekareye 144 kilogram yağışın düştüğünü, akşama kadar bu miktarın 156 kilogram civarına çıktığını hatırlattı.

Bu nedenle ilçede su baskınları ve selin yaşandığını aktaran Elban, dünden beri ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü, genel anlamda ilçede hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.

Elban, hasar tespit çalışmalarına başlandığını, bunu bugün bitirmeyi planladıkları bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Dün derede, köprünün üzerinde bir vatandaşımız suya kapıldı. 1,5 kilometre aşağıda aracını bulmuştuk. Kendisine ait cüzdanı ileride bulundu ancak şu ana kadar gece de aralıksız devam eden arama faaliyetlerine rağmen henüz kendisine rastlanılmadı. Arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Hem ekip hem ekipman olarak da sürekli takviyede bulunduk ve bugün de sabahın ilk saatleriyle birlikte daha yoğun bir ekip ve ekipmanla arama faaliyetlerimize devam ediyoruz."

"Hem kıyıdan hem de suyun içinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdık"

AFAD Başkanı Pehlivan da yağmurun şiddetlendiği andan itibaren hızlı şekilde reaksiyon alındığını, mahallelerde yapılan çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne dün 200'ün üzerinde ihbar geldiğini aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"İhbarlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. O ihbarlardan birisi de Bucak Deresi'ndeki bir vatandaşımızın kaybıyla ilgiliydi. O andan itibaren arama kurtarma ekiplerimiz buraya yönlendirildi ve ilk etapta vatandaşımıza ait olduğu tespit edilen araca ulaşılmakla birlikte henüz vatandaşımıza maalesef ulaşamadık. Gece saatleri de dahil olmak üzere özellikle derenin kıyı şeridinde arama tarama faaliyetleri sürdürüldü. Günün aydınlanmasıyla hem kıyıdan hem de suyun içinde arama çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdayız."

Pehlivan, çalışmalarda 5 dronla da havadan izleme ve takip yaptıklarını, ayrıca arama-kurtarma köpeklerinin çalışmalarda yer aldığını belirtti.

Sele kapılan kişinin nerede olabileceğine ilişkin soruya Pehlivan, her türlü alternatifi değerlendirdiklerini, derenin iki yakasında ve çevrelerinde arama yapıldığını kaydetti.

Derenin yaklaşık 17 kilometrelik bir uzunluğunun olduğunu vurgulayan Pehlivan, denizde de arama yapıldığını sözlerine ekledi.