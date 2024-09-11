İzmir'de sağanak etkili oldu (4)

İzmir'de sağanağın etkili olduğu kent merkezi ile ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı belli oldu. Kent merkezine 35, Buca'ya 66, Balçova ile Bayraklı'ya 40, Güzelbahçe'ye 40, Bayındır'a 60, Seferihisar'a 71,8 ve Menderes'e ise 127 kilogram yağış düştü.

HABER: Kadir ÖZEN / İZMİR,