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İzmir'de polyester fabrikasında yangın

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İzmir'in Menemen ilçesinde polyester malzeme üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın saat 17.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 10002 sokakta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Polyester malzeme üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangından çıkan dumanlar çevreden rahatlıkla görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de polyester fabrikasında yangın

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde polyester malzeme üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

Yangın saat 17.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 10002 sokakta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Polyester malzeme üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangından çıkan dumanlar çevreden rahatlıkla görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Ederoğlu - Güncel

29 Ekim Menemen İzmir Güncel Haberler

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