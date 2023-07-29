İzmir'de polyester fabrikasında yangın

İzmir'in Menemen ilçesinde polyester malzeme üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın saat 17.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 10002 sokakta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Polyester malzeme üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangından çıkan dumanlar çevreden rahatlıkla görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.