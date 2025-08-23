İzmir'de Polise Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Olay, motosiklet durdurulması sırasında gerçekleşti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Mahallesi'nde dün uygulama yaptığı sırada bir motosikleti durdurdu.

Aynaları olmadığı gerekçesiyle idari para cezasının uygulandığı motosikletin sürücüsü A.Y. (26), polise sinirlenerek saldırdı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sürücü A.Y. ile olaya karışan M.E. (26) ve C.Ş'yi (25) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen A.Y. ve M.E. "görevi yaptırmamak için direnme" ile "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı, C.Ş. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
