İzmir'de polis merkezine saldırı soruşturması; Halis Bayancuk için tutuklama talebi

İZMİR'in Balçova ilçesinde Eren Bigül (16) tarafından polis merkezine düzenlenen ve 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk ile 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ , tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Eylül'de Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen ve 3 polisin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk, 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ ve 'Ebu Ubeyde' kod isimli İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Kasım sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Bayancuk İstanbul'da, Karadağ ise İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Aydın'ın yurt dışında olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından da şüpheliler tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi. İlyas Aydın hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.