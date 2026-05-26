Hayal güçleriyle küçük yazarlara dönüştüler

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri, kendi hikayelerini yazıp resimleyerek 6 kitap çıkardı. Başlangıçta yazmaktan çekinen öğrenciler, süreç sonunda kendi kitaplarını yazmış olmanı mutluluğunu yaşadı.

Karabağlar Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Küçük Eller, Güçlü Kalemler' projesi kapsamında hem yazıp hem resimledikleri 6 kitaba imza attı. 'Egemen'in Pusulası', 'Cesur Çocuk', 'Avuçlarımda Yıldız Tozu', 'Saçlarımda Yıldız Tozu', 'Yıldız Tozu Üfledik' ve 'Hokus Pokus' isimli kitaplardan 3'ü 50'şer adet, 3'ü de 25'er adet basıldı. Başlangıçta 'Aklıma hiçbir şey gelmiyor' diyerek yazmaktan çekindiklerini söyleyen ortaokul öğrencileri, süreç sonunda kendi kitaplarının yazarı olmanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilerinin hem yazıp hem de kitap resimlerini kendilerinin çizdiğini belirten Yavuz Selim Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Meltem Akkoyun, "Çağımızın çocukları çok yazı yazmayı sevmedikleri için kitap okumayı da sevmiyorlar. İlk başta şikayette bulunanlar, bugün küçük yazarlar olarak kendi kitaplarını çıkardılar. Bu yaş grubu somut ürünleri gördükleri zaman çok motive olup mutlu oldular. Çok hevesliler. Kitap çıkarmanın hangi emeklerden geçtiğini, bir sabrın ürünü olduğunu deneyimlediler ve okuduğu kitaptaki yazarların kurgusunu inceleyerek kendi eserlerine yansıtmaya çalıştılar ve emekleri sayesinde bu küçük yaşlarında yazarlarının da kendileri oldukları kitaplara sahip oldular. Kendi hayal güçleri ile birbirinden güzel hikayeler yazdılar" dedi.

'KİTABIMI İLK ÖNCE HEMEN ANNEME GÖSTERMEK İSTEDİM'

Yavuz Selim Ortaokulu 6'ncı Sınıf Öğrencisi Egemen Poyraz Aras (13), "Egemen'in Pusulası, kitabımda kendi anılarımdan esinlenerek karakterleri arasında arkadaşlarımın, dedemin ve annemin olduğu hikayeler yazdım. Anılarımda yaşadığım her şeyi geçmiş ve ilerideki daha gelişmiş teknolojilerle harmanladım. Kitabımın içinde toplam da 8 ayrı hikayem var. Öğretmenlerim proje kapsamında ben ve birkaç arkadaşımın kitabını beğenip bastırmaya karar verdiğinde çok gurur duydum. İlk önce hemen anneme göstermek istedim ve çok heyecanlandım. Daha önce ise 10 Kasım'da yazdığım şiirim ile de Karabağlar ilçesinde birinci olmuştum. Yazıya ilgimin olduğunu düşünüyorum bu nedenle ileride yazarlık yapmak da isterim" dedi.

'BABAMIN BANA ANLATTIĞI MASALLARDAN ESİNLENDİM'

Aynı okulda okuyan Çınar Uslu (13) da "Kendimle gurur duydum ve çok mutlu oldum. Gelecekte yazar olup kitap çıkarmak isterim. Kitabımın adı 'Avuçlarımda Yıldız Tozu.' Kitabımda korkak bir ayının cesarete giden yolunu anlattım. Bunu da babamın bana anlattığı masallardan ve cesaretli olmam için verdiği öğütlerden esinlenerek yazdım" sözlerine yer verdi.

'HEM YAZDIĞIMIZ HEM DE KENDİ ÇİZDİĞİMİZ RESİMLERİN YER ALDIĞI KİTABIMIZ VAR'

Öğrencilerden Zümra Sungur (11) da "İkizimle hayallerimizin kitaba yansıtması beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü ilk defa kitabım çıkıyor hem de ikizimle. Bu gerçekten acayip bir lüks. Kitabımızda birlikte resimlerimiz de var. Hem yazdığımız hem de kendi çizdiğimiz resimlerin yer aldığı bir kitap" dedi.

Zümra'nın ikizi Zilan Sungur ise "Kitabım olduğu için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Ailemin de mutlu olması beni çok sevindirdi. Kitap okumayı ve hikayeler yazmayı çok sevdim. Artık teknolojik aletlerden ise daha çok kitap yazmaya ve okumaya yönelmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı