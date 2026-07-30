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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Eğridere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz, 1 dozer, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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