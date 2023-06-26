İzmir'de orman yangını! Ekipler hem karadan hem havadan müdahale ile kontrol altına aldı

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesi Karaağaç mevkiinde başlayan orman yangınına; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz ve iş makineleri müdahale etti. Ekipler alevleri kontrol altına alırken soğutma çalışmaları başladı.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Buca ilçesi Karaağaç koşuyolu mevkiinde saat 11.29'da orman yangını başladı. Yangına ilk müdahale 9 dakika içerisinde yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz, 5 su ikmal, iş makineleri ile yangına müdahale ediyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altında.

İşte bölgeden kareler: