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İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
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İZMİR’in Bornova ilçesinde çıkan orman yangına ekipler, karadan müdahale ediyor.

İZMİR'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangına ekipler, karadan müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz, 1 dozer, çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman etkisini artıran yangını kontrol altına almak için karadan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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