İzmir'de öğrencilere ev temizlettiği öne sürülen öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
İzmir Valiliği, Bornova'da bir öğretmenin öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Ayrıca, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunularak gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmen hakkında, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Söz konusu kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
