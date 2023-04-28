İzmir'de lüks sitedeki yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı (2)

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Balçova ilçesi çıkışı Narlıdere ilçesi girişindeki Yenikale Mahallesi'ndeki lüks sitede çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri ise yangının hangi dairede ve hangi sebeple çıktığının araştırıldığını, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Ayrıca söz konusu sitede doğal gazın bulunmadığı, jeotermal ısıtmanın kullanıldığı vurgulandı.

Hande NAYMAN, Kadir ÖZEN / İZMİR, -