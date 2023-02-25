İzmir'de kozmetik mağazasının deposunda yangın: 2 ölü (2)

Yenişehir Gıda Çarşısı, 1203 Sokak'taki bir kozmetik mağazasının deposundan bugün saat 11.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı.

ÇALIŞANLAR MAHSUR KALDI

Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 katlı binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, içeride bazı çalışanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, yanıcı ve parlayıcı maddelerin çok olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı.

2 ÇALIŞANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Alevler, 4,5 saatte söndürülürken, çalışanlardan önce Mustafa Yaşar Gümüş (40) ardından da Tugay Bürücüler'in (29) cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Gümüş ve Bürücüler'in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"BİR ANDA PARLAMA OLDU"

Öte yandan ifadelerine başvurulan işyeri çalışanları, bir anda parlama gördüklerini söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.