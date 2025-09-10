İzmir'de Karakola Saldırı Soruşturmasında Gözaltına Alınan 16 Çocuk Serbest Bırakıldı

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 çocuğun "eğitim, danışmanlık ve sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri" uygulanarak serbest bırakıldığını açıkladı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıya yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 16'sı serbest bırakıldı.

Başsavcılıktan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İzmir ili Balçova ilçesi Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayda eylemi gerçekleştiren E. B. isimli faili sosyal medya platformu üzerinden takip eden 16 Suça Sürüklenen Çocuk tespit edilerek göz altına alınmış, ifade alma işlemleri bizzat İzmir Cumhuriyet Savcıları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Suça Sürüklenen Çocuklar ifade alma işlemleri sonrası kendilerine 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 'Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler' başlıklı kısmının 5. maddesinde yer alan tedbirlerden eğitim tedbiri, danışmanlık tedbiri ve sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmışlardır."