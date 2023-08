İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda Silahlı Saldırı: Türk Çalışan Yaralandı

İZMİR'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda, Türk çalışan E.T. isimli kadının silahlı saldırıya uğraması sonrası yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda meydana geldi. Vize işlemleri için konsolosluğa gelen Z.Ö., Türk çalışan E.T. isimli kadına tabanca ile ateş açtı. E.T., kanlar içerisinde yere yığılırken, konsolosluktakiler büyük panik yaşadı. E.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. E.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan silahlı saldırı sonrası yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; konsolosluğun bulunduğu iş merkezinde panik nedeniyle yaşanan koşuşturma yer aldı. Ayrıca şüpheli Z.Ö.'nün sorgusunun sürdüğü öğrenildi.