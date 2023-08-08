İzmir'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır birbirine girdi. Meydana gelen kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 16.30 sıralarında Küçük Sanayi Biçerova kavşağında meydana geldi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.