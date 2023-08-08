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İzmir'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır birbirine girdi. Meydana gelen kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 16.30 sıralarında Küçük Sanayi Biçerova kavşağında meydana geldi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

İzmir'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır birbirine girdi. Meydana gelen kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Küçük Sanayi Biçerova kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan B.D. yönetimindeki 35 NCN 83 plakalı tır, kavşakta E.K. idaresindeki 10 E 6260 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan B.D. ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Hakkı Ergün - Güncel

Jandarma Aliağa İzmir Güncel Haberler

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