İzmir'de İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'de çıkan 2 orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kınık'ın Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İzmir Çevre Yolu

İzmir Çevre Yolu'nun Bornova ilçesi Işıkkent Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tırda yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına, 4 helikopter, 5 arazöz, su ikmal aracı ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.