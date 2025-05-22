İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
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İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
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İzmir'de icra müdür yardımcısı ile icra katibi bir avukattan 200 bin lira rüşvet alırken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Müdür yardımcısı olay yerinde katip ise evinde gözaltına alındı.

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ile icra katibi B.B. (26), iddiaya göre; avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç. durumu savcılığa iletti. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandıİcra Müdür Yardımcısı Y.D.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Avukat D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti vereceğini karşı tarafa iletti. D.Ç., ardından da İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile sözleştikleri bir kafede dün buluştu. Avukat D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim etti. Bu sırada harekete geçen polis ekipleri, Y.D.'yi suçüstü yakaladı.

İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandıİcra katibi B.B.

Katip B.B. ise evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.D. ve B.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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