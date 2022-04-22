İzmir'de Hurda Toplayan Yurttaşlara Kesilen Para Cezaları Protesto Edildi. CHP'li Purçu: Ne Yapsın, Hırsızlık mı Yapsın Bu İnsanlar!

KARŞIYAKA, İZMİR (ANKA) - İzmir Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde, hurda toplayan yurttaşlara kesilen para cezaları protesto edildi. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "Valiliğin kararnamesiymiş, Çevre Bakanlığı'nın çıkardığı kanunmuş. Bu garibana 10 milyar (bin lira), 15 milyar ceza yazılsın, sen hurda toplama! Hurda toplamasın hadi. Ne yapsın hırsızlık mı yapsın" diye tepki gösterdi.

Roman yurttaşlar, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde hurda toplanması nedeniyle kesilen para cezalarını protesto etti. Protesto eylemine CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Cemil Yüm de katıldı. "Hurdamıza dokunmayın", "Fakirin ekmeğiyle oynamayın", "Bizim de sesimizi duyun" yazılı dövizlerin taşındığı eylemde konuşan CHP'nin Roman kökenli milletvekili Özcan Purçu, büyük şirketlere verilen geri dönüşüm ihalelerine tepki gösterdi.

"HURDA TOPLAMASIN HADİ, NE YAPSIN HIRSIZLIK MI YAPSIN"

Son günlerde hurda toplayan yurttaşlara ağır para cezaları kesildiğini anlatan Purçu, şöyle konuştu:

"Yurttaşımız çöpten, hurdadan nafakasını çıkarmaya çalışıyor. Çoluk çocuğuna bakmaya çalışıyor. Bir devletin yetkilisi, valiliğin kararnamesiymiş, valiliğin kararıymış, çevre bakanlığının çıkardığı kanunmuş... Bu garibana 10 milyar (bin lira), 15 milyar ceza yazılsın, sen hurda toplama! Hurda toplamasın hadi. Ne yapsın, hırsızlık mı yapsın! Geçimini namusuyla, şerefiyle, kanunlara saygılı bir şekilde, sokaktan çöpünü, hurdasını toplamasın. Ne yapsın? Tamam toplamasın hadi. Ama devlet buna bir çare bulsun. Gelsin bugün ekmek parasını versin. Elektriğini ödesin, suyunu ödesin, çoluk çocuğun baksın bakalım devlet. Bakar mı? Bakmaz. Çünkü sosyal devlet Anayasada yazıyor ama Anayasada yazan sosyal devlet hakları bu vatandaşımıza yok. Neden yok vatandaşımıza.

"DEVLET KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERSİN, KANUNLARI ZENGİNDEN YANA DEĞİL YOKSULDAN GARİBANDAN YANA ÇIKARSIN"

Sosyal devlet şunu diyor; eğer aile fakirse ev kirasını karşılayacak diyor sosyal devlet. Aile elektriğini ödeyemiyorsa sosyal devlet elektriğini ödeyecek, suyunu ödeyecek. Çocuklarının günlük harçlığını sosyal devlet verecek diyor. Alıyorlar mı çocuklarınız? Hurdayı toplamazsa, o çöpün içine elini sokmazsa lağımın içinde bu kardeşim bugün aç. Çünkü günlük geçiniyor. Acaba kabahati işleyen devlet mi geçimini çöpten sağlayan bu şerefli, haysiyetli vatandaş mı? Hangisi? Devlet kendine çekidüzen versin, kanunları zenginden yana değil vatandaştan, yoksuldan, garibandan yana çıkarsın. Haysiyetiyle şerefiyle ekmek parasını çıkarmaya çalışan vatandaştan yana kullansın kanunları ve düzenlesin."