İzmir'de Genç Yusuf Demir'in Ölümüyle İlgili Cezalar Bozuldu

İZMİR'in Buca ilçesinde, kaldırımda beklerken otomobilden açılan ateşte Yusuf Demir'in (17) öldürülmesine ilişkin davada Hasan Tımarlı'ya (53) verilen müebbet hapis ve 10 ay hapis ile oğlu Hakan Berke Tımarlı'ya (24) verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası kararını istinaf mahkemesi bozdu. Baba ve oğlu ilk derece mahkemesinde yeniden yargılanacak.

Olay, 12 Mart 2024'te saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi 299 Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önündeki kaldırımda yanındaki 2 kuzeniyle duran lise öğrencisi Yusuf Demir'e, otomobilden tanımadığı bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Demir, başına isabet eden kurşunla yığılırken, otomobil hızla uzaklaştı. Otomobille Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Yusuf Demir, ertesi gün İzmir'de toprağa verildi.

Polis, şüpheli olarak Hasan Tımarlı, oğlu Hakan Berke Tımarlı ve kardeşi Ö.T.'yi (45) gözaltına aldı. Hasan Tımarlı ile oğlu Hakan Berke Tımarlı tutuklandı. Ö.T. serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinde Ö.T., " Yusuf Demir'in ölümüyle ilgili herhangi bir dahlim yoktur. Olay günü aramızda sorun bulunan, başkalarıyla tartışmıştım. Ağabeyim Hasan olayı öğrenince, yanına oğlu Hakan Berke'yi de alarak olay yerine gelirken yanına aldığı tabancanın patlaması sonucu yoldan geçen Yusuf Demir'in ölümüne sebebiyet vermiş. Olayı bizim yanımıza gelmelerinden sonra öğrendim. Hatta ağabeyimin elinde bulunan tabancayı görünce, herhangi bir olay çıkmasın diye aldım" dedi.

'ŞARJÖRÜ TAKARKEN TABANCA PATLADI'

Hasan Tımarlı ise ifadesinde, "Olay günü kardeşimin birileriyle tartıştığını ve kavga ettiğini öğrendim. Bunun üzerine oğlum Hakan'ı telefonla aradım. Kendisini çağırdım. Onun kullandığı otomobille kardeşimin kavga ettiği yere gidecektik. Evden çıkarken yanıma ruhsatsız tabancamı da aldım. Amacım, herhangi bir şey olursa kendimi korumaktı. Şarjör takılı değildi. Tabancayı kurmak istedim. Bu sefer tabanca kurulu kaldı. Tetiğe bastım ancak çalışmadı. Bunun üzerine şarjörü takmak için elimi dışarı çıkardım. Şarjörü takarken tabanca patladı. Tabancanın kaç kez ateş aldığının farkında değilim. Yusuf Demir'i ve ailesini tanımıyorum. Öldürmek için sebebim yoktur. Pişmanım" diye konuştu.

Hakan Berke Tımarlı da ifadesinde "Babam, otomobilde sağ yolcu konumundaydı. Tabanca patladı. Daha sonra dışarıda yolda yürümekte olan kendisini daha önce görmediğimiz ve tanımadığımız Yusuf Demir isimli kişinin yaralandığını öğrendik. Araç kullandığım için babamın o sırada ne yaptığının tam olarak farkında değildim. Sadece silah patladığını duydum" dedi.

DAVA AÇILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayetle ilgili soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucunda şüphelilerin silahın kaza sonucu patladığını belirtmelerine rağmen içinde bulundukları aracın Yusuf Demir'in bulunduğu yere geldiği sırada yavaşlamış olması, Hasan Tımarlı'nın maktul Yusuf Demir ve yanındakilere küfretmesi, silahın birden fazla kez ateşlenmesi, şüphelilerin maktulün yere düştüğünü görmelerine rağmen olay yerinden hızla uzaklaşmaları, sanıkların yolda karşılaştıkları bu kişilerin Ö.T.'yi darbeden kişiler olarak düşündükleri için eylemi gerçekleştirdiklerine dikkat çekildi. Hasan Tımarlı ve Hakan Berke Tımarlı hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan dava açıldı.

'DEMİR'İN GERÇEK YAŞI ARAŞTIRILACAK'

Hasan Tımarlı ve oğlu Hakan Berke Tımarlı, İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Geçen şubat ayında görülen karar duruşmasında sanıklardan Hasan Tımarlı'ya 'cinayetten' müebbet ayrıca ruhsatsız silahtan 10 ay hapis ve 500 TL idari para cezası, oğlu Hakan Berke Tımarlı'ya ise 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanık avukatları cezayı fazla, öldürülen Yusuf Demir'in yakınları ise az buldukları gerekçesiyle kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde, ilk derece mahkemesinin kararı değerlendirildi. Ceza Dairesi, mevcut güncel nüfus kaydına göre öldürülen Demir'in doğum tarihinin 28 Haziran 2006 olduğunu ancak bu doğumun nüfusa 7 Eylül 2007 tarihinde tescil ettirildiği, maktulün anne ve babasının evlenme tarihlerinin de bu tescil tarihi ile aynı tarih olduğu belirtildi. Ceza Dairesi, tüm bu hususun dikkate alınarak, maktul Demir'in gerçek yaşının araştırılmasından, hastane doğumlu olup olmadığının belirlenmesinden, hastane doğumlu ise doğum belgesinin dosyasına getirtilmesinden sonra maktulün tespit edilen yaşına göre suç vasfının belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Baba-oğul ilk derece mahkemesinde yeniden yargılanacak.