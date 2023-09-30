İzmir'de eski eşini yaralayan sanığa görevsizlik kararı

İZMİR'de eski eşi Aysel Aydemir'i (37) tabanca ile yaralayan tutuklu sanık Ferhat B. (41) hakkında 12,5 yıl hapis cezası istemiyle açılan davada, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi 'görevsizlik' kararı verdi. Mahkeme, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Çiğli ilçesinde 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, 19 Haziran'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat B., pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra rastgele ateş etti. Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Ferhat B.'nin tüfeği tutukluluk yaptı. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkaran Ferhat B., Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ferhat B. tutuklanırken, Aydemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat B. hakkında 'boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Aysel Aydemir'in tekerlekli sandalye ile geldiği davanın 2'nci duruşmasına; Aydemir'in avukatları Canan Uzal Kayapınar, Deniz Gülmez, Türkan Gizem Aslan, Aile ve Çalışma Bakanlığı adına Avukat Egemen Akın, sanık avukatı Mustafa Tekir katıldı. Ferhat B. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmada yer aldı. Dinlenen tanıklar, olay günü sanığın Aydemir'e ateş ettiğini, durumu polise bildirip olay yerine sağlık ekiplerini çağırdıklarını söyledi.

'AĞIR CEZADA YARGILANMAMI GEREKTİREN BİR DURUM YOKTUR'

Aysel Aydemir'in avukatları, mahkemenin görevsizlik kararı vermesini ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Sanık vekili ise Ferhat B.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve pişman olduğunu söylediğini kaydetti. Ardından esas hakkında mütalaa açıklandı. Sanık hakkında her ne kadar eşe yönelik kasten yaralama suçundan kamu davası açılmışsa da sanığın müştekiye yönelik eyleminde kullandığı suç aletinin öldürmeye elverişli silah olması, yakın mesafeden birden fazla defa ateş etmesi, eylemini gerçekleştirirken öldüreceği hususunda tehditte bulunması, müşteki ve tanık beyanları dikkate alındığında sanığın eyleminin 'eşe yönelik öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğuna yer verildi. Dosyanın yetkili ve görevli, ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talep edildi. Sanık Ferhat B. ise "Ağır ceza mahkemesinde yargılanmamı gerektiren bir durum yoktur. Beraatimi istiyorum" dedi.

Karanını açıklayan Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı verdi. Mahkeme, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.