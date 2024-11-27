İzmir'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Ahmet Fırat'ın Davası

İZMİR'de, tartıştığı eşi Nuran Fırat'ı (36) boğazından bıçaklayarak öldüren Ahmet Fırat'ın (43), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Nurhan Fırat'ın kardeşi Vural Ö., ablasının evliliği boyunca şiddet gördüğünü söyleyerek "Ablam yıllarca şiddete ve eziyete uğramış. Başımız belaya girmesin diye hep susmuş. Biz de onu hep mutlu sandık. Vefatından sonra her şeyi öğrendim. Tehdit mesajları ve videoları var. Sanığın, öz evladına silah çektiği fotoğraflar var" dedi.

Olay, 27 Aralık 2022'de saat 11.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752. Sokak'taki evde meydana geldi. Ahmet Fırat ile eşi Nuran Fırat arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Fırat, eline geçirdiği bıçakla eşini boğazından bıçakladı. Nuran Fırat kanlar içinde kalırken, eşi olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı. Nuran Fırat'ın çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirledi. Nuran Fırat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Biri 5, diğeri 12 yaşında iki çocukları olan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli Ahmet Fırat, Urla'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ahmet Fırat, eşinin ev işleriyle ilgilenmediğini, görevlerini yerine getirmediğini, sokak kedilerine baktığını, bu yüzden çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söyledi.

'ADAMLIK HASTA BİR KADINI BIÇAKLAMAK MIDIR'

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra Nuran Fırat'ın ailesi, taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşmada söz alan Nurhan Fırat'ın kardeşi Vural Ö., ablasının evliliği boyunca şiddet gördüğünü söyledi. Vural Ö., "Ablam yıllarca şiddete ve eziyete uğramış. Başımız belaya girmesin diye hep susmuş. Biz de onu hep mutlu sandık. Vefatından sonra her şeyi öğrendim. Tehdit mesajları ve videoları var. Sanığın, öz evladına silah çektiği fotoğraflar var. Adamlık hasta bir kadını bıçaklamak mıdır? Ablam ona, 'Define işleriyle uğraşma, bu çocuklara helal ekmek getir' dedi. Bunu söylediği için canından oldu. Olay sadece kedi değil. O işin bahanesi. Özel yaptırdığı sopayla evlatlarını döven biri nasıl baba olur?" ifadelerini kullandı. Nurhan Fırat'ın diğer kardeşi Ayhan Ö. de ablasının sürekli tehdit edildiğini söyleyip, şikayetçi oldu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen R.K., "Nurhan abla sokak hayvanlarını beslerdi. Çok severdi. Evinde de çok temiz ve titiz biriydi. Çok güzel bir anne ve çok güzel bir eşti. Sanığın şoförlük yaptığı dönemde tesadüfen Nuran ablayı aldattığını görmüştüm" dedi.

Tanıkların ardından söz verilen sanık Ahmet Fırat iddiaların doğru olmadığını öne sürüp, "Burada kimse doğruyu söylemiyor. Yemin ederim ki burada hiç yalan söylemedim ve söylemem. Konuyu dönüp dolaşıp kediye getiriyorlar. Allah'tan korksunlar. Evim ocağım yıkılmış. Ölüsü para etti. Sağlığında neredeydiniz" diye konuştu.

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı 12 Şubat 2025'e erteledi.