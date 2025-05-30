İzmir'de ESHOT Otobüs Grevi Nedeniyle Toplu Taşımada Yoğunluk

İzmir'de ESHOT Otobüs Grevi Nedeniyle Toplu Taşımada Yoğunluk
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT otobüslerinin grev nedeniyle çalışmaması sonucu, iş çıkışı saatinde toplu taşımada yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, metroyla, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldi. Uzun süre otobüs bekleyen yolcular yağmur altında zorluk yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevi sonrası ESHOT otobüslerinin çalışmaması nedeniyle iş çıkışı saatinde toplu taşımada yoğunluk oluştu.

Dün başlayan ve halen süren grev nedeniyle özellikle toplu taşımada iş çıkışı vatandaşlar yolda bekledi. Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi.

Vatandaşlar toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldi.

Özellikle iş yerlerinin yoğun olduğu Konak ilçesinde Mezarlıkbaşı duraklarında bekleyen vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan seferlerle evlerine ulaşmaya çalıştı.

Durakta bekleyen vatandaşlardan Fatma Yurtseven, AA muhabirine, işçilerin belediyenin önerdiği parayı az bulduğunu belirterek, "1 saattir burada yağmurun altında bekliyoruz. Çektiğimiz rezillik. Paralar az geliyormuş. Hiç olmasa 1 saatte bir değil de yarım saatte bir gelsin otobüs." dedi.

1 saatten fazla otobüs bekleyen vatandaşlar da yağmura yakalandıklarını ve eve nasıl gideceklerini bilmediklerini aktardı.

Buca ilçesinde de aktarma duraklarında vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Uzun süre bekleyen çok sayıda kişi, işçilerle belediyenin en kısa sürede anlaşmasını istedi.

Grev

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.

Dün Basmane Meydanı'nda toplanan işçiler, Kültürpark'ta eylem başlatmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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