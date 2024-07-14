İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı, Açıklamada "Olayla ilgili etkin bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluluğu olanların cezalandırılması çağrısı yapıyoruz" denildi.

TTB, İzmir'in Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "sorununun, daha önce bir köpeğin ölümüne, çok sayıda yurttaşın şikayetine ve basında yer alan haberlere karşın ısrarla çözülmemesi, sorumsuzluğun ve ihmalkarlığın apaçık göstergesidir" ifadesine yer verildi.

"Sorumluluğu olanların cezalandırılması çağrısı yapıyoruz" denilen açıklamada şunlara yer verildi:

"İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz'in Alsancak'taki Enver Dündar Başak Sokak'ta yürüdüğü sırada su birikintisindeki elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sokaktaki elektrik kaçağı sorununun, daha önce bir köpeğin ölümüne, çok sayıda yurttaşın şikayetine ve basında yer alan haberlere karşın ısrarla çözülmemesi, sorumsuzluğun ve ihmalkarlığın apaçık göstergesidir. Özge Ceren Deniz'in yaşamını yitirmesi ile ilgili etkin bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluluğu olanların cezalandırılması çağrısı yapıyoruz. Güvenli ve sağlıklı kentlerde yaşamak haktır!"

Ankara Tabip Odası'ndan baş sağlığı mesajı

TIP Öğrencisi Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybetmesine yönelik taziye mesajı yayınlayan Ankara Tabip Odası mesajında, "Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay, büyük bir ihmaller dizisi sonucunda hayatını kaybetti" ifadelerine yer vererek, şunları kaydetti:

" İzmir'de sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay, büyük bir ihmaller dizisi sonucunda hayatını kaybetti. 2019 yılında yerel basın tarafından aynı yerde elektrik akımı sorunu haberleştirilmesine ve yetkililere defalarca şikayet edilmesine rağmen bu acı olayı yaşadık. Bu olay bir "kaza" değil, ihmaller sonucu gerçekleşmiş bir cinayettir. Elektrik şirketinden yerel yönetimlere kadar sorumluluğu bulunan kişi ve kurumlar gerekli cezayı almalıdır. Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın acılı ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."