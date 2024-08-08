İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de 12 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında başlayan sağanakta, Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ile sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

SORUŞTURMADA 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi. Tutuklanan sanıklardan Zekeriya T. ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın devamında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı ile 26 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZİNCİRLEME KUSUR

Olayla ilgili yeni bilirkişi raporu hazırlandı. 5 kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Raporda olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı değerlendirildi. Olayın gerçekleşmesinde, birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesi ile Deniz ve Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurları olduğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi.

SANIKLAR İÇİN 22 YIL 6'ŞAR AY CEZA TALEBİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. 13'ü tutuklu 42 kişinin 'taksirle öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapisleri istendi. Suçun bilinçli taksir nedeniyle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında arttırılarak 22 yıl 6'şar aya çıkarılması talep edildi. İddianame, mahkemeye gönderildi. Sanıkların, kusurlarının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman dikkate alınmak suretiyle eylemlerinin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde alt sınırdan uzaklaşılarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep edildi.

'SİYASİ BİR AMACIMIZ YOK'

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu ile İzmir Yörükler Derneği üyeleri, 2 kişinin öldüğü yere çiçek bıraktı. Özge Ceren Deniz'in amcası Veli Aba, "Üzüntümüz büyük. Kim hatalıysa ceza almalı. Cumhurbaşkanımız aradı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel aradı. Maalesef, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aramadı. 20 yıldır İzmir'de muhtarım. Başkanımdan duyarlı olmasını bekliyorum. Siyasi bir amacımız yok. Özgür Özel, gereğinin yapılacağını söyledi. Henüz bir gelişme olmadı. Özge Ceren'imiz geri gelir mi gelmez; ama sorumluların adalet önünde hesap vermelerini istiyoruz" dedi.

'BU ZİHNİYETİ KINIYORUZ'

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı ve İzmir Yörükler Derneği Başkanı Osman Karakuzu da "Sokakta yaşayan vatandaşların defalarca şikayetlerine, hatta 3 ay önce bir köpeğin burada ölmesine rağmen gerekli uyarılar dikkate alınmamıştır. Bu ölüm, göz göre göre gelmiştir. Yörük kızımız, Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş. Tıp fakültesini kazanıp, doktor olma hayaliyle bu şehirde yaşamaya başlamıştır. Evladımız ölmüştür. Konfederasyon olarak bu üzüntüyü derinden hissedip, acılı ailemize biraz olsun destek olarak acısını paylaşmak istedik. Şüphelilerin kısa bir süre sonra tahliye edilmesi ve üstelik bu tahliye edilenlerin zafer kazanmış komutan edasıyla alkışlarla karşılamaları üzüntümüzü arttırmıştır. Bu zihniyeti kınıyoruz" diye konuştu.