İzmir'de Eğitim Uçağı Tarla Üzerine Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim amacıyla havalanan Cessna-172 tipi uçak, mısır tarlasına düştü. Pilot Berfu Hatipoğlu olayda hayatını kaybederken, yerel çiftçi Ali Çoban, uçağın düşmesi sırasında yaşadığı anları aktardı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim uçağının tarlasına düştüğünü gören mısır tarlası sahibi Ali Çoban, "Geldim buraya, 'Kimse var mı? Yaralı var mı?' dedik. Ses çıkmadı." dedi.

Selçuk Efes Havalimanı'nda eğitim için öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu ile havalanan ve Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'ndeki mısır tarlasına düşen uçakla ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olay anında uçağın düştüğü tarlasında olan Ali Çoban, gazetecilere, sabah saatlerinde tarlada çalıştıkları sırada uçağın süzüldüğünü gördüklerini, ardından patlamaya benzer bir ses duyduklarını söyledi.

Yanında oğlunun da olduğunu anlatan Çoban, uçakta olanları kurtarmak için koştuklarını ancak kimseyi göremediklerini belirtti.

Çoban, uçağın dik bir şekilde, burnu üzerine düştüğünü ifade ederek, "Geldim buraya, 'Kimse var mı? Yaralı var mı?' dedik. Ses çıkmadı. Gelen arkadaşları da ben yaklaştırmadım, benzin kokusu vardı. Patlama olur diye kimseyi yaklaştırmadım. Hemen jandarmayı aradım. 10 dakika sürmedi hemen geldiler." diye konuştu.

Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisindeki mısır tarlasına düşmüş, pilot Berfu Hatipoğlu (31) hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
