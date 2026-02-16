İzmir'de dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin ölümüne ilişkin şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 Şubat'ta dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin ölümüne ilişkin 2 şüphelinin ifadelerine ulaşıldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğlananası Mahallesi'ndeki dere yatağında otomobilde Nergiz Türkkal (21) ile kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın (16) cansız bedenlerine ulaşılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olay sırasında aynı otomobilde bulunan ve 10 Şubat'ta tutuklanan T.D. (33) ile adli kontrolle serbest bırakılan D.Y.'nin (28) ifadelerine ulaşıldı.

T.D. savcılıktaki ve hakimlikteki ifadesinde olay günü alkol kullanmadığını öne sürdü. Hakkında başka bir suçtan yakalama kararının bulunması nedeniyle araç kullanırken güvenlik güçlerinin kontrol noktalarının bulunmadığı güzergahları tercih ettiğini anlatan T.D. olay günü de Kısık Mahallesi'ne doğru gittiğini, bu yolu sürekli kullandığını anlattı.

T.D. yolda biriken sudan geçebileceğini düşündüğünü kaydederek, "Su birikintisi üzerindeyken araç sağ ön kısmından doğru batmaya başladı. Aracın akıntıya kapıldığını fark edince sol ön yolcu koltuğunun bulunduğu camdan dışarı atladım. D.Y. de araçtan çıktıktan sonra ben sele kapılmaya başlayınca kendisine tutunarak kurtuldum. Kurtulduktan sonra müteveffaların da kendilerini kaçıp kurtardıklarını düşündüm."

Daha sonra arkadaşının evine sığındığını anlatan T.D, "Olaydan 5-6 saat sonra arkadaşı yeğenime haber vermiş. Kendisi bizi almak için arkadaşımın evine geldi. D.Y.'nin kolluk görevlilerine başvurmasını da ben istedim. Tutuklamaya yönelik yakalamam olduğu için kolluk kuvvetlerine kendim başvuramadım." ifadelerini kullandı.

D.Y. ise eğlendikleri sırada maktul Nergiz Türkkal ile kendisinin alkol aldığını, diğer maktul Balımnaz Türkkal'ın kahve içtiğini öne sürdü. T.D.'nin 1-2 yudum alkol içtiğini savunan D.Y. şunları söyledi:

"Yağış çok fazla ve akıntı da vardı. Arazilerin bulunduğu bir ara sokağa girdik. Burada bir anda akıntıya karıştık. Yolun göl olduğunu bilmiyorduk, bu sırada sol ön ve sol arka camları açtık. Ben ve T.D. akıntıya iyice kapılınca aracın pencerelerinden atladık. Ancak Balımnaz ve Nergiz araçtan atlayamadı. Araç akıntıya kapılıp gitmeye devam etti. Akıntıdan ne zaman çıktığımı hatırlamıyorum. Tam olarak çıkış yolu bulduğumda nerede olduğumu da bilmiyordum. Haber vereceğim telefon da yoktu. Yolu bulduğumda gün ağarmıştı. Ardından T.D.'nin evine gittim. T.D.'nin evde olmadığını ve gelmediğini öğrenince jandarmaya giderek olayı anlattım."

Maktullerin ölü muayene tutanağında ise vücutlarının bütününde kesici, delici ve ateşli silah yaralanması ile boğma izi ve zehirlenmeye yönelik bir tespitin olmadığına yer verildi.

Olay

5 Şubat'ta, Oğlananası Mahallesi'ndeki dere yatağına bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, 35 CPV 616 plakalı otomobildeki Nergiz Türkkal ile kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve durumu jandarmaya bildiren D.Y. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayın ardından kaçan ve 9 Şubat'ta yakalanan sürücü T.D. ise ertesi gün tutuklanmıştı.