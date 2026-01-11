İzmir'de üzerine demir parça düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir parça düşmesi sonucu işçi Salih Ataman hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ndeki söküm çalışmaları sırasında işçi Salih Ataman'ın (46) üzerine demir parça düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ataman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel