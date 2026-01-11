Haberler

İzmir'de üzerine demir parça düşen işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir parça düşmesi sonucu işçi Salih Ataman hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde üzerine demir parça düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ndeki söküm çalışmaları sırasında işçi Salih Ataman'ın (46) üzerine demir parça düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ataman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

Komşu ülkedeki protestolarda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
68 kentte 'sarı' alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak

Harita sarıya döndü, alarm verildi! Kar aniden bastıracak