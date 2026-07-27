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Buca'da çöplük arazide yangın: Yoğun duman görüşü düşürdü

Buca'da çöplük arazide yangın: Yoğun duman görüşü düşürdü
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İzmir'in Buca ilçesinde sanayi bölgesindeki çöplüğe dönüşen boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun duman görüş mesafesini düşürürken, esnaf aynı noktada sık sık yangın çıktığını belirterek kalıcı önlem talep etti.

İZMİR'in Buca ilçesinde sanayi bölgesindeki çöplüğe dönüşen boş arazide yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yoğun duman görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Seyhan Mahallesi'ndeki ve zamanla çöplüğe dönüşen boş arazide öğle saatlerinde yangın çıktı. Yükselen alevleri ve yoğun dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yükselen yoğun duman çevrede görüş mesafesini düşürdü. Bölgede faaliyet gösteren mobilyacı esnafı, aynı noktada neredeyse her gün benzer yangınların çıktığını belirtip, çöplüğe dönüşen arazinin temizlenmesini ve kalıcı önlem alınmasını istedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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