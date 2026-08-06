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İzmir'de bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralı, 4 gözaltı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı, olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı, olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta gece, aralarında "kız meselesi" olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.D. (15) ve H.D. (16) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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